Innovar también es cuidar el planeta
Toyota del Perú reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente impulsando una movilidad más limpia, eficiente y responsable.
Además, promueve programas educativos que fomentan la conciencia ambiental y el uso de tecnologías sostenibles.
Conoce en esta entrevista cómo Toyota del Perú trabaja por un futuro más verde, demostrando que la sostenibilidad se construye con innovación y acción.
