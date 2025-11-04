El novedoso sistema de agua potable que beneficia la calidad de vida de los Matsigenka
Nos adentramos en el corazón del Parque Nacional del Manu para descubrir cómo la comunidad nativa de Yomibato se convirtió en guardiana del agua . Gracias a un innovador sistema de potabilización, familias Matsigenka disfrutan de agua limpia y segura, protegiendo su salud y cultura ancestral.
Entre filtros de arena, quebradas y la sabiduría de sus habitantes, la tasa de mortalidad infantil por enfermedades intestinales cayó casi un 75 en 10 años. Un ejemplo de sostenibilidad y empoderamiento que demuestra que cuidar el agua es cuidar la vida y el futuro de la Amazonía.
