GRABADO el 04-11-2025

El Cristo Moreno volvió al Callao después de 22 años: una fe que une al Perú

Entre cantos, plegarias y una marea morada, el Señor de los Milagros volvió a recorrer Lima y, tras 22 años, regresó al Callao . Miles de fieles acompañaron al Cristo Moreno en un recorrido histórico lleno de devoción, esperanza y gratitud.

Desde el corazón de Pachacamilla hasta el primer puerto, su imagen sagrada recordó que la fe sigue viva y camina junto a su pueblo . Paso a paso, milagro a milagro, el Perú se une bajo un mismo anhelo: paz, salud y reconciliación.

¡Suscríbete para más contenido exclusivo!

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias

NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, JOSÉ JERÍ, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 4 de noviembre del 2025.

Fuerte huaico interrumpe tránsito en Huachipa: lodo y piedras bloquean vías tras intensas lluvias.

Lambayeque: delincuente se quita la vida luego que PNP frustrara asalto a Caja Piura.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 4 de noviembre del 2025.

Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025: realizan premiaciones en atletismo y judo.

El Cristo Moreno volvió al Callao después de 22 años: una fe que une al Perú .

El Castillo de Chancay: lo que empezó como homenaje de amor hoy es un centro turístico icónico.

El novedoso sistema de agua potable que beneficia la calidad de vida de los Matsigenka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 4 de noviembre del 2025.

Declaratoria de herederos: todo lo que debes saber sobre sucesión intestada.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 4 de noviembre del 2025.

Presidente José Jerí se pronuncia tras dialogar con transportistas que acatan paro en Acho.

Presidente José Jerí se acerca a dialogar con transportistas que acatan paralización en Acho.

Perú le declara la guerra a la extorsión: nace la nueva división de la Policía Nacional del Perú.

Canciller Hugo de Zela se pronuncia sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con México.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 4 de noviembre del 2025

video

Fuerte huaico interrumpe tránsito en Huachipa: lodo y piedras bloquean vías tras intensas lluvias

video

Lambayeque: delincuente se quita la vida luego que PNP frustrara asalto a Caja Piura

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 4 de noviembre del 2025

video

Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025: realizan premiaciones en atletismo y judo

video

El Cristo Moreno volvió al Callao después de 22 años: una fe que une al Perú

video

El Castillo de Chancay: lo que empezó como homenaje de amor hoy es un centro turístico icónico

video

El novedoso sistema de agua potable que beneficia la calidad de vida de los Matsigenka

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 4 de noviembre del 2025

video

Declaratoria de herederos: todo lo que debes saber sobre sucesión intestada

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 4 de noviembre del 2025

video

Presidente José Jerí se pronuncia tras dialogar con transportistas que acatan paro en Acho

video

Presidente José Jerí se acerca a dialogar con transportistas que acatan paralización en Acho

video

Perú le declara la guerra a la extorsión: nace la nueva división de la Policía Nacional del Perú

video

Canciller Hugo de Zela se pronuncia sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con México

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 05 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo