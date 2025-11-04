Perú le declara la guerra a la extorsión: nace la nueva división de la Policía Nacional del Perú
La extorsión creció 18 a nivel nacional y golpea fuerte a Lima y Callao. El Gobierno del presidente José Jerí anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones con agentes élite. Liderada por el coronel Víctor Revoredo, esta unidad enfrentará a mafias locales y extranjeras. El Perú no se rinde: la Policía Nacional del Perú pasa de la defensiva a la ofensiva contra el crimen.
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
