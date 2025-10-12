GRABADO el 12-10-2025

Israel preparado para recibir rehenes liberados por Hamás este lunes El Comercio

Tras el tercer día del alto al fuego entre Israel y Hamás, se espera que este lunes sean liberados los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza, poco antes del vencimiento del plazo de 72 horas. En reciprocidad, casi 2 000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes también serán excarcelados.



Mientras tanto, decenas de miles de palestinos regresan a Gaza, hallando ruinas y recuperándose cuerpos entre los escombros, a medida que la ayuda humanitaria entra bajo los términos del acuerdo. Se anticipa que el presidente Donald Trump viaje a Israel y luego se reúna con líderes de más de 20 países en Egipto para definir el futuro de Gaza y consolidar la tregua.



