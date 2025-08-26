GRABADO

betssy chavez acata huelga de hambre seca es la mas radical y peligrosa de las protestas

Breña: Adulto mayor se gana la vida hace más de 40 años vendiendo golosinas y raspadillas.

Familiares buscan a ingenieros en el río Vilcanota y solicitan apoyo para sepultura.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/08/25.

Dina Boluarte participa en la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Pasco: Al menos siete personas fallecieron tras caída de automóvil a una pendiente.

Amas de casa indignadas con Dina Boluarte por asegurar que peruanos tienen mayor poder adquisitivo.

Alicorp realiza descarte de anemia en niños y madres gestantes integrantes de ollas comunes.

Ica: Sujetos detonan artefacto explosivo en local camino a Huacachina.

VMT: Precio del bonito y jurel se elevan a S/10 y S/5 soles por oleajes anómalos.

Jorge González Izquierdo: 'Tomará tiempo para que la gente sienta el crecimiento económico'.

"La pequeña minería debe integrarse a la formalidad y debe traer beneficios a los territorios".

Guido Pennano: ¿El crecimiento económico es por gestión del Gobierno?.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

