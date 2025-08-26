GRABADO el 26-08-2025

¿Ricardo Gareca regresa a la 'U'?: El 'Tigre' no descartaría dirigir en el fútbol peruano

¿Vuelve el 'Tigre' a Universitario? El panel de Exitosa Deportes analizó la posibilidad de que Ricardo Gareca retorne como director técnico de la 'U'. "Gareca no ve con malos ojos dirigir en el fútbol peruano", comentó Carlos Panez.



