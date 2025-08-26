GRABADO el 26-08-2025

Fossati no iría más en Universitario: Estos son los posibles cambios en la 'U'

El panel de Exitosa Deportes debatió sobre los posibles cambios que ocurrirían en Universitario debido a los últimos resultados que han generado descontento en la hinchada. Jorge Fossati, Álex Valera y otros jugadores podrían dejar el plantel crema en 2026.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES ¿SE VA DE LA 'U'?: ÁLEX VALERA FUE OFRECIDO A SANTOS DE BRASIL - 26/08/25.

EXITOSA DEPORTES ¿SE VA DE LA 'U'?: ÁLEX VALERA FUE OFRECIDO A SANTOS DE BRASIL - 26/08/25.

Óscar Ibáñez afirma que la Selección aún puede clasificar: "Todavía tenemos chances".

¿Ricardo Gareca regresa a la 'U'?: El 'Tigre' no descartaría dirigir en el fútbol peruano.

Fossati no iría más en Universitario: Estos son los posibles cambios en la 'U'.

Hombre fue asesinado al interior de una juguería en SJL: Vecinos exigen mayor seguridad.

Terapia de pareja: ¿cuándo es el momento adecuado para iniciar?.

Exitosa y 'El Yacuruna' premian tu fiel sintonía.

El Festival Mundial de Circos se realizó por primera vez en el Perú y fue todo un éxito.

Inquilinos morosos: pasos legales para recuperar tu propiedad.

Huánuco se alista para el Festival Nacional y la Copa América del Queso.

Exitosa y 'El Yacuruna' premian tu sintonía con un delicioso juane.

Paola Herrera sobre crecimiento económico en el Perú: Creció 3.3 en el primer semestre del 2025.

Trujillo: Cámara de seguridad capta cuando un sujeto roba en negocio.

Gisela Valcárcel, la popular 'Señito', fue impedida de entrar a américa TV.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.