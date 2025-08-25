GRABADO el 25-08-2025

¿NUEVOS ROSTROS? ¿Qué jugadores jóvenes faltan en la lista de convocados? SEGMENTO TocoYMeVoy

Óscar Ibáñez presentó la lista de convocados de la Selección Peruana, pero varias ausencias por lesión marcan la convocatoria. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿deben jóvenes como Felipe Chávez o Piero Cari tomar su lugar?

Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

envivoALEX VALERA Y EDISON FLORES DESCONVOCADOS DE LA BICOLOR ¿QUÉ PASÓ CON EL CLÁSICO?.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 25/08/2025 FCCRPP.

Alan Diez INDIGNADO tras hechos en el clásico U VS ALIANZA: "INCENTIVAN A LA VIOLENCIA" FCCRPP.

Alan Diez indignado tras hechos en el clásico.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 25/08/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 25/08/25 CONEXIONRPP.

¿Qué pasó entre Valera y Barcos? Así fue el cruce en el Clásico SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿NUEVOS ROSTROS? ¿Qué jugadores jóvenes faltan en la lista de convocados? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 25/08/25 ECONOMIAXTODOS.

¿El peor clásico? Universitario y Alianza no dieron la talla SEGMENTO TocoYMeVoy.

Convocados a la selección peruana: Nuevos rostros en la lista de Ibáñez SEGMENTO TocoYMeVoy.

Caso Saweto: evalúan aumento de condena y reparación civil ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 25/08/2025 ROTATIVARPP.

SHEYLA CÓNDOR: revelan 3 perfiles GENÉTICOS MASCULINOS distintos en escena del CRlMEN ROTATIVARPP.

Respaldo ministerial a Juan José Santiváñez en medio de críticas ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

envivoALEX VALERA Y EDISON FLORES DESCONVOCADOS DE LA BICOLOR ¿QUÉ PASÓ CON EL CLÁSICO?

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 25/08/2025 FCCRPP

video

Alan Diez INDIGNADO tras hechos en el clásico U VS ALIANZA: "INCENTIVAN A LA VIOLENCIA" FCCRPP

video

Alan Diez indignado tras hechos en el clásico

video

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 25/08/25 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 25/08/25 CONEXIONRPP

video

¿Qué pasó entre Valera y Barcos? Así fue el cruce en el Clásico SEGMENTO TocoYMeVoy

video

¿NUEVOS ROSTROS? ¿Qué jugadores jóvenes faltan en la lista de convocados? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 25/08/25 ECONOMIAXTODOS

video

¿El peor clásico? Universitario y Alianza no dieron la talla SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Convocados a la selección peruana: Nuevos rostros en la lista de Ibáñez SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Caso Saweto: evalúan aumento de condena y reparación civil ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 25/08/2025 ROTATIVARPP

video

SHEYLA CÓNDOR: revelan 3 perfiles GENÉTICOS MASCULINOS distintos en escena del CRlMEN ROTATIVARPP

video

Respaldo ministerial a Juan José Santiváñez en medio de críticas ROTATIVARPP DESPACHO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo