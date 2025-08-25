¿NUEVOS ROSTROS? ¿Qué jugadores jóvenes faltan en la lista de convocados? SEGMENTO TocoYMeVoy
Óscar Ibáñez presentó la lista de convocados de la Selección Peruana, pero varias ausencias por lesión marcan la convocatoria. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿deben jóvenes como Felipe Chávez o Piero Cari tomar su lugar?
Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
envivoALEX VALERA Y EDISON FLORES DESCONVOCADOS DE LA BICOLOR ¿QUÉ PASÓ CON EL CLÁSICO?.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 25/08/2025 FCCRPP.
Alan Diez INDIGNADO tras hechos en el clásico U VS ALIANZA: "INCENTIVAN A LA VIOLENCIA" FCCRPP.
Alan Diez indignado tras hechos en el clásico.
ENVIVO LAS COSAS COMO SON 25/08/25 LASCOSASRPP.
ENVIVO CONEXIÓN 25/08/25 CONEXIONRPP.
¿Qué pasó entre Valera y Barcos? Así fue el cruce en el Clásico SEGMENTO TocoYMeVoy.
¿NUEVOS ROSTROS? ¿Qué jugadores jóvenes faltan en la lista de convocados? SEGMENTO TocoYMeVoy.
ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 25/08/25 ECONOMIAXTODOS.
¿El peor clásico? Universitario y Alianza no dieron la talla SEGMENTO TocoYMeVoy.
Convocados a la selección peruana: Nuevos rostros en la lista de Ibáñez SEGMENTO TocoYMeVoy.
Caso Saweto: evalúan aumento de condena y reparación civil ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 25/08/2025 ROTATIVARPP.
SHEYLA CÓNDOR: revelan 3 perfiles GENÉTICOS MASCULINOS distintos en escena del CRlMEN ROTATIVARPP.
Respaldo ministerial a Juan José Santiváñez en medio de críticas ROTATIVARPP DESPACHO.
Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.