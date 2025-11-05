GRABADO el 05-11-2025

Vecinos frustran robo de cableado a una cuadra de una comisaría

El delincuente intentó dos veces el mismo hurto en menos de dos horas. ATVNoticias ATVMas Encuentra más información en www.atv.peSíguenos en:Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticiasTwitter: https://twitter.com/atvmasnoticiasInstagram: https://www.instagram.com/atv.pehttps://www.tiktok.com/atv.peWeb: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas JOSE JERÍ PREPARAN MEDIDAS EXTRA AL ESTADO DE EMERGENCIA - ATV.

Vecinos frustran robo de cableado a una cuadra de una comisaría.

Independencia: Extorsionadores queman mototaxis y exigen 15 mil soles.

San Miguel: Ladrones logran robar una farmacia ¡Con la ayuda de un anciano!.

Exministro Luis Carranza alerta serio problema en ejecución de obras públicas.

Presidente de Ipae saluda la asistencia de Jerí en el CADE Ejecutivos.

Rectora de la U de Lima sobre el uso de Inteligencia Artificial: Creemos en su uso de manera ética.

Ministra Miralles anuncia reducción de trámites: "Queremos atraer a la inversión privada".

Chosica: Sujeto en estado de ebriedad sufre accidente y vuelca su carro.

Presidente de L'Oréal en el CADE Ejecutivos: "Economía de Perú sigue estable pese a la crisis".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 5 de noviembre del 2025.

Galletas 'Dolce Vita' en simples pasos: Sandra Plevisani revela su fórmula infalible.

¿Existen los duendes en la vida real? Médium confirma lo impensado.

Mujer abandona a sus mascotas por más de 10 meses en un hotel para perritos.

Periodista se convierte en ejemplo de honradez tras devolver celular de joven fallecido.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.