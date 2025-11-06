GRABADO el 06-11-2025

Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso"

Capturan a cuatro personas más, incluyendo a su madre con amplio prontuario.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas CADA 19 MINUTOS SE REGISTRA UNA DENUNCIA POR EXTORSIÓN - ATV.

IPAE concluye CADE 2025 con llamado a empresarios a promover participación electoral.

Candidato presidencial López Chao reafirma su postura de izquierda: Soy cristiano y soy socialista.

López Aliaga expone propuestas: "Invertiremos mil millones de dólares en inteligencia policial".

Elecciones 2026: Desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 6 de noviembre del 2025.

'Secretos de cocina': Conoce cómo preparar una cocada a la olla con la receta de Sandra Plevisani.

Rafael López Aliaga presenta propuestas presidenciales en el CADE 2025.

Madre de menor desaparecida indignada por respuesta de la policía: "Dicen que no depende de ellos".

Menor desaparece tras subirse a una mototaxi y ahora extorsionan a la madre con 20 mil soles.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Noviembre de 2025.

Joven sufre acoso sexual dentro de una combi: Depravado la manosea y comete acto impúdico.

Los Olivos: Desvían más de 30 rutas por obras de la Vía Expresa Norte.

Sujeto tiene 'heroico' accionar y salva a un niño de unos asaltantes.

Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso".

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas CADA 19 MINUTOS SE REGISTRA UNA DENUNCIA POR EXTORSIÓN - ATV

video

IPAE concluye CADE 2025 con llamado a empresarios a promover participación electoral

video

Candidato presidencial López Chao reafirma su postura de izquierda: Soy cristiano y soy socialista

video

López Aliaga expone propuestas: "Invertiremos mil millones de dólares en inteligencia policial"

video

Elecciones 2026: Desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 6 de noviembre del 2025

video

'Secretos de cocina': Conoce cómo preparar una cocada a la olla con la receta de Sandra Plevisani

video

Rafael López Aliaga presenta propuestas presidenciales en el CADE 2025

video

Madre de menor desaparecida indignada por respuesta de la policía: "Dicen que no depende de ellos"

video

Menor desaparece tras subirse a una mototaxi y ahora extorsionan a la madre con 20 mil soles

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Noviembre de 2025

video

Joven sufre acoso sexual dentro de una combi: Depravado la manosea y comete acto impúdico

video

Los Olivos: Desvían más de 30 rutas por obras de la Vía Expresa Norte

video

Sujeto tiene 'heroico' accionar y salva a un niño de unos asaltantes

video

Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso"

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo