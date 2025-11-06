Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso"
Capturan a cuatro personas más, incluyendo a su madre con amplio prontuario.
ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas CADA 19 MINUTOS SE REGISTRA UNA DENUNCIA POR EXTORSIÓN - ATV.
IPAE concluye CADE 2025 con llamado a empresarios a promover participación electoral.
Candidato presidencial López Chao reafirma su postura de izquierda: Soy cristiano y soy socialista.
López Aliaga expone propuestas: "Invertiremos mil millones de dólares en inteligencia policial".
Elecciones 2026: Desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 6 de noviembre del 2025.
'Secretos de cocina': Conoce cómo preparar una cocada a la olla con la receta de Sandra Plevisani.
Rafael López Aliaga presenta propuestas presidenciales en el CADE 2025.
Madre de menor desaparecida indignada por respuesta de la policía: "Dicen que no depende de ellos".
Menor desaparece tras subirse a una mototaxi y ahora extorsionan a la madre con 20 mil soles.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Noviembre de 2025.
Joven sufre acoso sexual dentro de una combi: Depravado la manosea y comete acto impúdico.
Los Olivos: Desvían más de 30 rutas por obras de la Vía Expresa Norte.
Sujeto tiene 'heroico' accionar y salva a un niño de unos asaltantes.
Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso".
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.