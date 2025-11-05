GRABADO el 05-11-2025

Capturan en Madrid al 'Negro Marín', miembro de 'Los sanguinarios de la construcción'

Poder Judicial ordena captura de excongresista César Combina por inasistencia a juicio
OcurreAhora MávilaHuertas
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Noviembre de 2025.

Sujeto tiene 'heroico' accionar y salva a un niño de unos asaltantes.

Extorsionador rompe en llanto al ser capturado por la policía: "Por favor, ya he estado preso".

Ate: Cae banda criminal que extorsionaba a choferes del transporte público.

Sujeto cita a su expareja en un hostal, acaba con ella baleándola ¡Y luego se quita la vida!.

¡Inkafarma regala una casa o un millón de soles!, ¿Qué tipo de compras participan?.

¡Ya no existe la hora punta! Lima apunta a convertirse en la ciudad más caótica de Latinoamérica.

ATV Noticias Edición Central: Programa del miércoles 5 de noviembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 5 de NOVIEMBRE.

Capturan en Madrid al 'Negro Marín', miembro de 'Los sanguinarios de la construcción'.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 5 de noviembre del 2025.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 05 de Noviembre de 2025.

Jefe del INPE por intento de motín: "Son 5 personas intervenidas. Serán trasladados a Challapalca".

Interviene a policía acusado de ser parte de una banda de extorsionadores.

Presidente Jerí anunció "actualización del estado de emergencia con medidas complementarias".

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

