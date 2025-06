GRABADO el 20-06-2025

Se operó cuerpo con plata de escuelas y no irá a prisión

Alba Correa era intendente Tava'i, en Paraguay, cuando destinó 280 millones de guaraníes para hacerse tres cirugías estéticas: liposucción, pechos y extensión de cabello. La justicia la condenó, pero no irá a prisión.



LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025.

El trágico final de 'China Baby', una joven influencer que fue descuartizada.

BCR PRESENTA INFORME DE INFLACIÓN: JULIO VELARDE LO EXPLICA.

¿Se acerca el final de Los Injertos del Cono Norte?.

Aún buscan a 2 más para detener en caso Qali Warma: Allanamientos y detenciones en megaoperativo.

¡Conoce las frazadas 'galletón y calamina! Originales diseños para el invierno que llega a Lima.

¡INICIA EL INVIERNO! LIMA LLEGARÁ A LOS 10 GRADOS.

LATINA EDICIÓN MATINAL - VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025.

¡Ya llega el invierno! Senamhi advierte bajas temperaturas en distritos de Lima.

Más detalles de la chica descuartizada en La Atarjea: Trabajaba como anfitriona en discotecas.

Megaoperativo por red de coimas en todo el Perú: 9 detenidos y 18 allanamientos por caso Qali Warma.

¿Quién es 'La china baby'? La mujer hallada muerta en La Atarjea.

¿A qué se debe la caída del dólar? Jorge González Izquierdo explica los factores.

Madre de alias 'El monstruo' declara en audiencia de prisión preventiva: "¿Dónde están las pruebas?".

Además hoy día 20 de Junio en el calendario del Perú.

