El presidente de Estados Unidos, #DonaldTrump, firm贸 este jueves una orden ejecutiva para crear una "reserva estrat茅gica" de #criptomonedas, que incluir谩 a #bitcoin, la divisa digital m谩s fuerte en la actualidad, con un valor cercano a los 90.000 d贸lares por unidad.



Seg煤n el multimillonario #DavidSacks, conocido como el "zar de las criptomonedas" de la Casa Blanca, esta reserva se financiar谩 con bitcoins incautados por el gobierno federal como parte de activos criminales o civiles. "Esto significa que no costar谩 ni un centavo a los contribuyentes", asegur贸 Sacks en X.



No est谩 claro c贸mo funcionar谩 la reserva ni qu茅 beneficios traer谩 para los estadounidenses. Se espera que Trump aproveche el evento para anunciar formalmente sus planes sobre su implementaci贸n.



A principios de esta semana, el presidente adelant贸 que espera incluir cinco activos digitales en la reserva: bitcoin, ethereum, XRP, solana y cardano. La industria de las criptomonedas invirti贸 millones de d贸lares en apoyo a su candidatura y a otros republicanos en las elecciones de noviembre pasado, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de inter茅s.



La familia Trump ha lanzado sus propias criptomonedas y el presidente tambi茅n tiene una participaci贸n en World Liberty Financial, una plataforma de activos digitales.



Para sus defensores, las criptomonedas representan una revoluci贸n financiera que reduce la dependencia de las autoridades centralizadas y ofrece una alternativa a los sistemas bancarios tradicionales. En particular, los seguidores de bitcoin lo consideran un sustituto del oro y una protecci贸n contra la devaluaci贸n de la moneda y la inestabilidad pol铆tica.



