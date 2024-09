Panorama obtuvo en exclusiva una declaración que complica la situación legal del presentador de televisión, Andrés Hurtado, “Chibolín”, quien viene siendo investigado por lavado de activos y corrupción. Se trata de una confesión sincera ante un fiscal, que fue recabada el último martes y que lo acusa con nombre y apellido.



“Andrés Hurtado se comunica con nosotros, nos cita a su domicilio y nos indica que no podía ayudarnos con ese tema y que él encantado podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos porque su “Madre” o “Mami” era la doctora Elizabeth Peralta. Nos dijo que él era el operador de la fiscal”, narra Iván Siucho.



“Mi primo Javier se sentía amenazado comercialmente, así que me pide una nueva reunión con Andrés Hurtado a mediados de marzo de 2021 para que le abran un proceso de lavado de activos a la empresa Paltarumi, propiedad del señor Pfluker, con la intervención de la fiscal Elizabeth Peralta”, continúa su relato Siucho Neira.



BAJO LA LUPA



Cada vez que puede, Andrés Hurtado muestra en sus redes sociales la vida de lujo que lleva no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Pero hay un grave problema: el popular “Chibolín” no tendría como justificar todas sus excentricidades. La Fiscalía ya identificó y puso bajo la lupa a sus empresas y asociaciones.





Ingresa a http://ptv.pe/422372 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 15/09/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Adem�s hoy dia 16 de Setiembre en el calendario del Per�.

M�s videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.