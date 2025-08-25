GRABADO el 25-08-2025

PNP presentó Plan de Seguridad para el clásico U vs Alianza e igual hubo enfrentamientos

Pese al Plan de Seguridad presentado por el general de la PNP, Enrique Felipe Monrroy, vecinos del distrito de Ate registraron enfrentamiento entre 'barristas' de ambos equipos donde menores resultaron heridos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



