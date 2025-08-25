GRABADO el 25-08-2025

PNP presentó Plan de Seguridad para el clásico U vs Alianza e igual hubo enfrentamientos

Pese al Plan de Seguridad presentado por el general de la PNP, Enrique Felipe Monrroy, vecinos del distrito de Ate registraron enfrentamiento entre 'barristas' de ambos equipos donde menores resultaron heridos.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

