🗣️ La Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA) anunció una movilización este martes 10 de diciembre "en defensa de la vida y en solidaridad de los compañeros asesinados". Julio Campos, vicepresidente de la ANITRA, sostiene que no se realizará ningún paro y que "hasta la actualidad no hay ninguna respuesta favorable al nivel de todos los gremios".



