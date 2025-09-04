GRABADO el 04-09-2025

Abogado de Vizcarra exige al Inpe su excarcelación

Expectativa en Barbadillo. El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, señaló que su patrocinado aún no puede abandonar el centro penitenciario debido a que el INPE no cuenta con personal para que gestione los trámites correspondientes. Por ello, advirtió que si el expresidente permanece un día más en prisión, se estaría cometiendo una vulneración de sus derechos.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

