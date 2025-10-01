GRABADO el 01-10-2025

DNI electrónico 3.0 para todos: Exitosa lanza campaña con el apoyo de Reniec

Exitosa, con el apoyo de RENIEC, lanza campaña "DNI electrónico 3.0 para todos". Acércate el día sábado 4 de octubre a las instalaciones de Exitosa, Av. Guardia Civil 620 en Chorrillos.



