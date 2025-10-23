GRABADO el 23-10-2025

SPORTING CRISTAL cae ante UNIVERSITARIO y se despide completamente del CLAUSURA Líbero

SportingCristal cayó 0-1 ante Universitario y se despidió del TorneoClausura, ahora solo le queda disputar el cupo 2 para la CopaLibertadores del próximo año. El estadio Nacional fue testigo del eufórico gol de AlexValera y del bajo rendimiento de LuisAbram. Así reaccionaron los hinchas tras el pitazo final.



