Violencia en Surquillo antes del clásico Alianza Lima vs Universitario

Horas antes del clásico entre Universitario y Alianza Lima, vecinos de Surquillo denunciaron actos de vandalismo en la intersección de la avenida Angamos con la calle San Pedro. Testigos reportaron peleas, uso de machetes y armas, además de negocios que tuvieron que cerrar por seguridad. Los residentes exigen mayor presencia policial y medidas más firmes para garantizar el orden durante estos eventos deportivos.



