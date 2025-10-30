GRABADO el 30-10-2025

Asesores de congresista LUCINDA VÁSQUEZ hablan en EXCLUSIVA tras POLÉMICAS FOTOGRAFÍAS ADNRPP

Según se reveló en un programa dominical, Edwar Rengifo, asesor de la congresista Lucinda Vásquez, fue captado cortándole las uñas en su despacho. Además, otros dos trabajadores habrían preparado su comida en horario laboral. El caso generó polémica por presunto abuso de funciones y será evaluado por la Comisión de Ética del Congreso.



