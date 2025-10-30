ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 30/10/2025 ROTATIVARPP
EnVivo Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 30/10/2025 ROTATIVARPP ¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
https://instagram.com/rppnoticias Instagram
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
https://tiktok.com/rppnoticias TikTok
Hilos https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ALEX VALERA Y PEDRO GALLESE ESTARÍAN SIENDO PRETENDIDOS EN OTRAS LIGAS 3ENCANCHA.
Alan Diez: "Bolivia necesita más este partido que Perú" SEGMENTO TocoYMeVoy.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 30/10/2025 FCCRPP.
TRUMP ordena el regreso de las PRUEBAS NUCLEARES en EE.UU. tras más de 30 años de pausa RPPMUNDO.
Pedro Gallese ya estudia opciones para continuar su carrera SEGMENTO TocoYMeVoy.
¿Por qué TRUJILLO se ha convertido en el epicentro de la INSEGURIDAD? ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 30/10/2025 ROTATIVARPP.
Minsa anuncia retiro de 57 registros sanitarios de productos por contaminación ROTATIVARPP.
ENVIVO PERÚ VS. BOLIVIA: ÚLTIMO AMISTOSO DEL AÑO CONFIRMADO TOCOYMEVOY.
Controversia en torno a la difusión de datos personales en el padrón electoral ADNRPP ENTREVISTA.
Asesores de congresista Vásquez rompen su silencio: Fue un acto de humanidad ResumenADN.
ENVIVO ENCENDIDOS 30/10/2025 ENCENDIDOSRPP.
Familia de Sheylla Gutiérrez está aliviada tras aprobación de extradición de Jossimar RPPDESPACHO.
¿Keiko Fujimori anunciará su postulación a la Presidencia desde Trujillo? RPPDESPACHO.
EN VIVO ELECCIONES 2026: ¿SE PODRÁ VOTAR CON CELULAR? RPPESPECIALES.
Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.