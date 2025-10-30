GRABADO el 30-10-2025

TRUMP ordena el regreso de las PRUEBAS NUCLEARES en EE.UU. tras más de 30 años de pausa RPPMUNDO

Después de más de tres décadas sin realizar ensayos atómicos, el presidente Donald Trump sorprendió al anunciar la reanudación inmediata de las pruebas nucleares de Estados Unidos. La decisión llega tras las recientes pruebas de armamento avanzado en Rusia y genera preocupación internacional.

Imágenes: EFE
Guion: Carlos Rodríguez

Desde RPP Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

