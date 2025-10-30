GRABADO el 30-10-2025

ENVIVO ALEX VALERA Y PEDRO GALLESE ESTARÍAN SIENDO PRETENDIDOS EN OTRAS LIGAS 3ENCANCHA

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ALEX VALERA Y PEDRO GALLESE ESTARÍAN SIENDO PRETENDIDOS EN OTRAS LIGAS 3ENCANCHA.

Alan Diez: "Bolivia necesita más este partido que Perú" SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 30/10/2025 FCCRPP.

TRUMP ordena el regreso de las PRUEBAS NUCLEARES en EE.UU. tras más de 30 años de pausa RPPMUNDO.

Pedro Gallese ya estudia opciones para continuar su carrera SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿Por qué TRUJILLO se ha convertido en el epicentro de la INSEGURIDAD? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 30/10/2025 ROTATIVARPP.

Minsa anuncia retiro de 57 registros sanitarios de productos por contaminación ROTATIVARPP.

ENVIVO PERÚ VS. BOLIVIA: ÚLTIMO AMISTOSO DEL AÑO CONFIRMADO TOCOYMEVOY.

Controversia en torno a la difusión de datos personales en el padrón electoral ADNRPP ENTREVISTA.

Asesores de congresista Vásquez rompen su silencio: Fue un acto de humanidad ResumenADN.

ENVIVO ENCENDIDOS 30/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Familia de Sheylla Gutiérrez está aliviada tras aprobación de extradición de Jossimar RPPDESPACHO.

¿Keiko Fujimori anunciará su postulación a la Presidencia desde Trujillo? RPPDESPACHO.

EN VIVO ELECCIONES 2026: ¿SE PODRÁ VOTAR CON CELULAR? RPPESPECIALES.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ALEX VALERA Y PEDRO GALLESE ESTARÍAN SIENDO PRETENDIDOS EN OTRAS LIGAS 3ENCANCHA

video

Alan Diez: "Bolivia necesita más este partido que Perú" SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 30/10/2025 FCCRPP

video

TRUMP ordena el regreso de las PRUEBAS NUCLEARES en EE.UU. tras más de 30 años de pausa RPPMUNDO

video

Pedro Gallese ya estudia opciones para continuar su carrera SEGMENTO TocoYMeVoy

video

¿Por qué TRUJILLO se ha convertido en el epicentro de la INSEGURIDAD? ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 30/10/2025 ROTATIVARPP

video

Minsa anuncia retiro de 57 registros sanitarios de productos por contaminación ROTATIVARPP

video

ENVIVO PERÚ VS. BOLIVIA: ÚLTIMO AMISTOSO DEL AÑO CONFIRMADO TOCOYMEVOY

video

Controversia en torno a la difusión de datos personales en el padrón electoral ADNRPP ENTREVISTA

video

Asesores de congresista Vásquez rompen su silencio: Fue un acto de humanidad ResumenADN

video

ENVIVO ENCENDIDOS 30/10/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Familia de Sheylla Gutiérrez está aliviada tras aprobación de extradición de Jossimar RPPDESPACHO

video

¿Keiko Fujimori anunciará su postulación a la Presidencia desde Trujillo? RPPDESPACHO

video

EN VIVO ELECCIONES 2026: ¿SE PODRÁ VOTAR CON CELULAR? RPPESPECIALES

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo