LO ÚLTIMO: NUEVO PARO PARA MAÑANA 06 DE OCTUBRE TRAS ASESINAT DE CHÓFER LR
Tras el asesinato de un chofer en San Juan de Miraflores, empresas de transporte urbano en Lima y Callao anunciaron un paro de 24 horas para este lunes 6 de octubre. El conductor, identificado como Daniel José Cedeño, trabajaba para la empresa Lipetsa y fue baleado por sicarios mientras manejaba con pasajeros a bordo.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, convocó a un apagado de motores sin bloqueos ni marchas, y pidió a la población sumarse simbólicamente haciendo sonar ollas como protesta.
parodetransportistas lima callao octubre2025
paro 6 octubre
paro transportistas
nuevo paro de transportistas
transportistas anuncian paro nacional
transportistas peru
asesinan a chofer el triangulo
Daniel José Cedeño
Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.
