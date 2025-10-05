GRABADO el 05-10-2025

LO ÚLTIMO: NUEVO PARO PARA MAÑANA 06 DE OCTUBRE TRAS ASESINAT DE CHÓFER LR

Tras el asesinato de un chofer en San Juan de Miraflores, empresas de transporte urbano en Lima y Callao anunciaron un paro de 24 horas para este lunes 6 de octubre. El conductor, identificado como Daniel José Cedeño, trabajaba para la empresa Lipetsa y fue baleado por sicarios mientras manejaba con pasajeros a bordo.



Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, convocó a un apagado de motores sin bloqueos ni marchas, y pidió a la población sumarse simbólicamente haciendo sonar ollas como protesta.



