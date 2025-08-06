GRABADO el 06-08-2025

Alcalde es detenido por agredir a su pareja en Haura

Detienen a Diego Cadillo alcalde del Centro Poblado Medio Mundo en Haura, después de ser denunciado por agredir físicamente a su pareja.



Esta no sería la primera vez que el burgomaestre protagoniza un caso de violencia familiar, pues ya ha sido denunciado anteriormente por violencia psicológica.



Desde Revista CARETAS

