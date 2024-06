Renato Tapia anunció que no jugaría la Copa América 2024 con la selección peruana debido a que la FPF no pudo cumplir los acuerdos pactados. A través de un comunicado en sus redes sociales, el jugador de la Bicolor anunció que no participará en los próximos partidos del equipo debido a que no recibió protección de cara a su futuro profesional.



