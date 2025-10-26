GRABADO el 27-10-2025

SMP: Delincuentes atacan por segunda vez un gimnasio en menos de 15 días ROTATIVARPP DESPACHO

Un gimnasio ubicado en San Martín de Porres fue atacado nuevamente, convirtiéndose en el segundo incidente violento en menos de 15 días. De acuerdo con un video de vigilancia, dos hombres a bordo de una motocicleta abordaron el local, de los cuales uno descendió y disparó contra el segundo y tercer piso, donde se encuentran las máquinas y el equipamiento del establecimiento.



