Cámaras de Tv Cosmos captaron el momento exacto cuando sujetos realizaban pintas en contra de César Acuña y Keiko Fujimori, en toda la Vía de Evitamiento, cerca al sector Santa Rosa en el distrito de Moche.



En el muro se escribieron frases insultantes, a pocos metros también se encontró una pared en donde se pudo apreciar una pinta del excandidato al gobierno regional, Elías Rodríguez, el cual no fue tocado.



Lo que más nos llamó la atención fue la camioneta en la que se movilizaban, el vehículo pertenece a William Guzmán, excandidato a la alcaldía de El Porvenir por el partido Podemos Perú que recientemente estrecho alianza con el partido político Trabajo más Trabajo que lidera Elías Rodríguez.

Al comunicarnos con el propietario del vehículo y preguntarle por el uso de su camioneta para realizar dichas pintas, nos refirió que el solo alquilaba su camioneta y no sabía nada más.



Al parecer no hemos aprendido de las malas prácticas de partidos políticos que solo insultan, y de los cuales los peruanos no necesitamos más de ellos.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Además hoy dia 11 de Junio en el calendario del Perú.

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.