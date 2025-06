GRABADO el 17-06-2025

Delincuentes continúan amenazando a los colectiveros

Las amenazas continúan contra los colectiveros, un nuevo video amenazador se difundió por redes sociales, en las imágenes se observa como los delincuentes muestran, dinamita, armas y municiones, indicando que si no cumple con sus demandas asesinaran a los conductores.



Por otro lado, los choferes de estas empresas siguen laborando a pesar de ser intimidados. Ellos aseguran que se sientes abandonados por las autoridades.



Sobre este tema, el coronel Javier Arana, jefe de la División de Orden Público y Seguridad señaló que no existe hasta el momento una denuncia por parte de este gremio de transportes, es por ello que no han realizado investigación alguna ante estas extorsiones.



Cabe indicar que este último sábado volvieron a atentar contra un vehículo de la empresa de colectivos Gran Chimú, asimismo, tanto las organizaciones criminales de Los Pulpos y La Nueva Jauría, se vienen enfrentando por el control de las rutas entre El Porvenir y Trujillo.

Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Caen dos presuntos integrantes de Los Injertos del Puerto Norteño.

Tragedia en La Conga: chofer muere aplastado por su propio bus.

Insólita reacción de pastora durante sismo de 6.1 grados.

Sujetos atacan a balazos a seguridad de discoteca.

Comtur PNP La Libertad brinda apoyo a ciudadano estadounidense.

Delincuentes continúan amenazando a los colectiveros.

Consejera regional: hospital de Otuzco con solo 2 de avance.

Estudiantes se unen en marcha motivadora por Corpus Christi.

Piden a UGEL 04 resolver situación de docente de I.E. María Negrón.

Detienen a sujeto tras robo en tienda en la av. Larco.

Tragedia en el mar: hombre pierde la vida en el día del padre.

Asesinan a joven de 27 años cuando disfrutaba con amigos.

Tres menores fueron retenidas por robar a un taxista.

Delincuentes en moto asaltan a mujer que viajaba en un taxi.

Sicarios atacaron a tiros a un grupo de jóvenes en El Milagro.

Además hoy día 18 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.