GRABADO el 20-06-2025

Vecinos de Buenos Aires denuncian riesgo por poste a punto de caer

Vecinos del sector de Buenos Aires norte, en el distrito de Víctor Larco, denuncian el mal estado de un poste de energía eléctrica que, según indican, pertenecería a la empresa Hidrandina. Aseguran que la estructura representa un peligro para los residentes y que lleva más de un año sin ser reparada.



Una de las vecinas afectadas informó que ya se han comunicado en reiteradas ocasiones tanto con la Municipalidad Distrital de Víctor Larco como con la empresa Hidrandina, pero hasta el momento no han obtenido ninguna solución concreta.



Además del poste, los vecinos reclaman por el abandono de sus calles, que no han sido pavimentadas en más de 15 años. Señalan que les indican que pertenecen a Huanchaco, pero todos sus tributos se pagan en la Municipalidad de Víctor Larco.



En particular, se mencionó la situación de la Calle 1, donde se prometió realizar el arreglo completo de la vía, pero solo se intervino una pequeña parte que, según los vecinos, ni siquiera requería reparaciones urgentes.



Los residentes exigen una respuesta clara de parte de las autoridades municipales y de la empresa Hidrandina, y piden acciones inmediatas para garantizar su seguridad y calidad de vida.



