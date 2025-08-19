GRABADO el 19-08-2025

Limón sube de precio en Lima: el kilo llega a S/6 y podría llegar a los S/ 10 LR

En Lima, el kilo de limón ya se vende a S/6 en centros de abasto como El Trébol del Rímac, y los productores advierten que en las próximas semanas el precio podría superar los S/10.

larepública limon precio mercados subido lima peru

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3

precio limon
aumento precio limon
precio limon
sube precio limon
piura
limon piura
alza de precios limon
sube precio limon
sube limon precio
precio limon hoy
precio limon
cuanto esta el limon
cuanto cuesta limon

Desde La República - LR+

¿SE VIENE NUEVO RETIRO DE AFP? Analizamos en vivo el debate en el Congreso HLR.

Tu investigación empieza aquí .

DINA BOLUARTE blindada, TOLEDO llorando y el CONGRESO jugando a la ética Arde Troya con OXENFORD.

PUERTO de PAITA: la GRAN APUESTA de EE.UU. frente a CHINA en Perú NewsLR Paita ChinavsEEUU.

TC protege a la presidenta Sin Guion con Rosa María Palacios.

EN VIVO: EE. UU. envía buques de guerra a VENEZUELA y MADURO responde con DESPLIEGUE MILITAR.

¿En qué consiste la interculturalidad? CompatriotasAdoptivos shorts NewsLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 20 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Limón sube de precio en Lima: el kilo llega a S/6 y podría llegar a los S/ 10 LR.

Conoce a los tres primeros puestos que destacaron en la UNI EnVivoLR.

Binacional pierde la categoría y desciende a la Liga 2 LR.

Aumenta TENSIÓN entre EE. UU. y VENEZUELA Noticias del lunes 18 de agosto de 2025 .

¿En qué consiste la asimilación? CompatriotasAdoptivos NewsLR shorts.

¿Un filtro limpiador de agua, pero para las tuberías de tu casa? Datec NewsLR.

¡PROTEGIDA POR LA LEY! Dina Boluarte no será investigada hasta 2026 HLR.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

¿SE VIENE NUEVO RETIRO DE AFP? Analizamos en vivo el debate en el Congreso HLR

video

Tu investigación empieza aquí

video

DINA BOLUARTE blindada, TOLEDO llorando y el CONGRESO jugando a la ética Arde Troya con OXENFORD

video

PUERTO de PAITA: la GRAN APUESTA de EE.UU. frente a CHINA en Perú NewsLR Paita ChinavsEEUU

video

TC protege a la presidenta Sin Guion con Rosa María Palacios

video

EN VIVO: EE. UU. envía buques de guerra a VENEZUELA y MADURO responde con DESPLIEGUE MILITAR

video

¿En qué consiste la interculturalidad? CompatriotasAdoptivos shorts NewsLR

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 20 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

Limón sube de precio en Lima: el kilo llega a S/6 y podría llegar a los S/ 10 LR

video

Conoce a los tres primeros puestos que destacaron en la UNI EnVivoLR

video

Binacional pierde la categoría y desciende a la Liga 2 LR

video

Aumenta TENSIÓN entre EE. UU. y VENEZUELA Noticias del lunes 18 de agosto de 2025

video

¿En qué consiste la asimilación? CompatriotasAdoptivos NewsLR shorts

video

¿Un filtro limpiador de agua, pero para las tuberías de tu casa? Datec NewsLR

video

¡PROTEGIDA POR LA LEY! Dina Boluarte no será investigada hasta 2026 HLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 20 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo