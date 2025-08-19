GRABADO el 19-08-2025

Limón sube de precio en Lima: el kilo llega a S/6 y podría llegar a los S/ 10 LR

En Lima, el kilo de limón ya se vende a S/6 en centros de abasto como El Trébol del Rímac, y los productores advierten que en las próximas semanas el precio podría superar los S/10.



