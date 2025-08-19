GRABADO el 19-08-2025

Mesa técnica para formalización minera aprueba por unanimidad los aportes para nueva Ley MAPE

La mesa técnica para formalización minera que lidera el Ejecutivo e integran representantes de diversos poderes del Estado, organismos autónomos y de la sociedad civil, acordó en su séptima sesión respaldar la lucha contra la minería ilegal y aprobar el documento que consolida los aportes de sus integrantes, el cual servirá de base para una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).



