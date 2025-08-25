GRABADO el 25-08-2025

Ciudadanos extranjeros se enfrentan a la policía con bombas molotov durante desalojo en local.

Un grupo de ciudadanos extranjeros intentó impedir el ingreso de la Policía Nacional a un local utilizando bombas molotov. El incidente ocurrió durante un operativo de desalojo tras un fallo judicial que ordenó la devolución del predio a sus propietarios originales. Según las autoridades, el inmueble presuntamente funcionaba como una discoteca ilegal.

Noticias del Perú y actualidad, política.

