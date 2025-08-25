GRABADO el 25-08-2025

Betssy Chávez publica nueva carta y ratifica decisión de acatar huelga de hambre.

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, publicó una nueva carta desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos y ratificó su decisión de acatar una huelga de hambre.

Noticias del Perú y actualidad, política.

