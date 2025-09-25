GRABADO el 25-09-2025

EXITOSA DEPORTES COPA SUDAMERICANA: ALIANZA LIMA BUSCARÁ VENCER A LA 'U' DE CHILE EN COQUIMBO

Alianza Lima puede "sacar un resultado positivo" ante U de Chile, afirma Edgar González.

EXITOSA DEPORTES COPA SUDAMERICANA: ALIANZA LIMA BUSCARÁ VENCER A LA 'U' DE CHILE EN COQUIMBO.

Hinchas de la U de Chile buscarán ingresar a partido contra Alianza Lima, según periodista chilena.

LAP sería sancionada tras grave violación de seguridad en el Aeropuerto Jorge Chávez, según el MTC.

Gremios de transportistas se reunirán con el ministro del Interior el próximo lunes.

Abogados sin Fronteras: formación virtual, innovación y doble titulación para el futuro legal.

INPE elaborará un informe para sustentar su posible internamiento en la Base Naval del Callao.

"Se presume que 'El Monstruo' recibía dinero desde Perú", señala periodista paraguaya.

Vía Expresa Sur: "Una obra se inaugura completa", indica Luis Quispe Candia.

Aeropuerto Jorge Chávez: Avión de pasajeros casi colisiona con vehículo no autorizado.

Vía Expresa Sur: Falta de señalización pone en peligro a conductores y peatones.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hinchas de la U de Chile buscarán ingresar a partido contra Alianza Lima, según periodista chilena

LAP sería sancionada tras grave violación de seguridad en el Aeropuerto Jorge Chávez, según el MTC

Gremios de transportistas se reunirán con el ministro del Interior el próximo lunes

Abogados sin Fronteras: formación virtual, innovación y doble titulación para el futuro legal

"Se presume que 'El Monstruo' recibía dinero desde Perú", señala periodista paraguaya

Aeropuerto Jorge Chávez: Avión de pasajeros casi colisiona con vehículo no autorizado

Vía Expresa Sur: Falta de señalización pone en peligro a conductores y peatones

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

