GRABADO el 02-11-2025

Rutas de Lima retomó el COBRO DE PEAJES en Villa El Salvador y Punta Negra

Desde la medianoche de este domingo 2 de noviembre, los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra han vuelto a operar, mientras se resuelve la apelación presentada por Rutas de Lima.

Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 02/11/25.

Paro de transportistas del martes 4 fue convocado por alguien ajeno al sector, señala UNT.

Estado de emergencia en Lima no funciona por falta de inteligencia, según Cluber Aliaga.

Criminales buscan a terceros para responsabilizarlos de sus delitos, advierte Cluber Aliaga.

Control facial para activación de chips: PJ, Fiscalía y PNP podrían acceder a datos biométricos.

Docentes en Arequipa presentan Ñawi Ñawicha, un libro que promueve el quechua con tecnología.

Robo en taxi por aplicativo en Arequipa: víctima denuncia a chofer con historial delictivo.

Cusco:gobernador Werner Salcedo anuncia que el hospital Antonio Lorena será entregado en diciembre.

Incertidumbre en Machu Picchu: denuncian que Consettur busca controlar la ruta Hiram Bingham.

Conductores toman rutas alternas para evitar cobro de peajes en Villa El Salvador.

Conductores de 'T' salen a trabajar con temor tras ATAQUE a bus en Chorrillos.

Tragedia en calle Suecia: Alcalde de Cusco en contradicciones sobre muerte de trabajador municipal.

Piura: Alumnos de colegio en distrito de Castilla sin luz ni agua debido a deuda.

Tragedia en Piura: Menor pierde la vida en canal Biaggio Arbulú.

Rutas de Lima retomó el COBRO DE PEAJES en Villa El Salvador y Punta Negra.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.