Rutas de Lima retomó el COBRO DE PEAJES en Villa El Salvador y Punta Negra
Desde la medianoche de este domingo 2 de noviembre, los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra han vuelto a operar, mientras se resuelve la apelación presentada por Rutas de Lima.
EN DEFENSA DE LA VERDAD - 02/11/25.
Paro de transportistas del martes 4 fue convocado por alguien ajeno al sector, señala UNT.
Estado de emergencia en Lima no funciona por falta de inteligencia, según Cluber Aliaga.
Criminales buscan a terceros para responsabilizarlos de sus delitos, advierte Cluber Aliaga.
Control facial para activación de chips: PJ, Fiscalía y PNP podrían acceder a datos biométricos.
Docentes en Arequipa presentan Ñawi Ñawicha, un libro que promueve el quechua con tecnología.
Robo en taxi por aplicativo en Arequipa: víctima denuncia a chofer con historial delictivo.
Cusco:gobernador Werner Salcedo anuncia que el hospital Antonio Lorena será entregado en diciembre.
Incertidumbre en Machu Picchu: denuncian que Consettur busca controlar la ruta Hiram Bingham.
Conductores toman rutas alternas para evitar cobro de peajes en Villa El Salvador.
Conductores de 'T' salen a trabajar con temor tras ATAQUE a bus en Chorrillos.
Tragedia en calle Suecia: Alcalde de Cusco en contradicciones sobre muerte de trabajador municipal.
Piura: Alumnos de colegio en distrito de Castilla sin luz ni agua debido a deuda.
Tragedia en Piura: Menor pierde la vida en canal Biaggio Arbulú.
