GRABADO el 02-11-2025

Rutas de Lima retomó el COBRO DE PEAJES en Villa El Salvador y Punta Negra

Desde la medianoche de este domingo 2 de noviembre, los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra han vuelto a operar, mientras se resuelve la apelación presentada por Rutas de Lima.
Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

