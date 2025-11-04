GRABADO el 04-11-2025

Trabajadores de transporte público bloquean la Panamericana Norte: "Basta de asesinatos"

En Los Olivos, los trabajadores de transporte público bloquean la Panamericana Norte como medida de protesta ante el incremento de la inseguridad y piden reunirse con el presidente José Jerí.



