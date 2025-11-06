jose jeri se reune con un sector de los transportistas
Desde Exitosa Noticias
"Los delincuentes toleran requisas aisladas", asegura exministro del Interior.
Cluber Aliaga sobre aumento de casos extorsivos: "Muchos empresarios y comerciantes no denuncian".
SMP: Anuncian desvío de rutas de transporte por obras en la Av. Universitaria.
Abogado de Magallanes: "¿Por qué apresaron a una autoridad y le robaron su arma de fuego?".
Jorge Lazarte critica la burocracia en el Estado: "Los proyectos se demoran siglos".
Francisco Belaúnde sobre elección de Zohran Mamdani: "Es un desafío abierto a Donald Trump".
Presidente de AGAP advierte que Ica carece de infraestructura de agua potable.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 6/11/25.
Abogado del suboficial Magallanes: "Mi patrocinado ha hecho tres disparos".
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 6/11/25.
Willy Ramírez: "Ninguna persona inhabilitada puede participar en un proceso electoral"Willy Ramírez.
Caso Eduardo Ruiz: "Mi cliente se estaba retirando a su domicilio", asegura abogado de Magallanes.
Panamericana Sur: Rutas de Lima cobra peaje en caseta de Punta Hermosa.
Elecciones primarias 2025: Plazos y procedimientos para definir a candidatos a la Presidencia.
Extorsionadores disparan contra colegio en construcción en SJL: Una persona resultó herida.
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.