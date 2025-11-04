GRABADO el 04-11-2025

Los Olivos: Tráfico intenso en la Panamericana Norte por caravana de buses de transporte

Se registra gran congestión vehículos en Los Olivos por la caravana de buses de transporte público.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Tráfico LosOlivos Paro

Desde Exitosa Noticias

UEFA EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE: LIVERPOOL VS REAL MADRID.

Proponen crear grupo interinstitucional para frenar la extorsión y el sicariato en el país.

El Agustino: Pasajeros afectados por falta de buses de transporte a causa de paro.

Los Olivos: Se retoman el tránsito en la Panamericana Norte tras restricción de la PNP.

Patricia Pinedo: cómo ayudar a los hijos tras una separación de sus padres.

Vocero de Transportistas Unidos: "Conductores regresarán a sus bases, hemos llegado a un acuerdo".

José Jerí se comprometió con transportistas a redoblar medidas del estado de emergencia.

José Jerí se comprometió con transportistas a redoblar medidas del estado de emergencia.

SJM: Real Star Perú, Etsibosa y Etuchisa son las únicas empresas en Puente Atocongo.

Betssy Chávez: Poder Judicial resuelve no declarar reo contumaz a expremier.

Trabajadores de transporte público bloquean la Panamericana Norte: "Basta de asesinatos".

Transportistas acatan nuevo paro parcial: "No sabemos en que momento nos pueden disparar".

Transportistas acatan nuevo paro parcial: "No sabemos en que momento nos pueden disparar".

Los Olivos: Manifestantes cierran la Panamericana Norte durante paro.

Los Olivos: Tráfico intenso en la Panamericana Norte por caravana de buses de transporte.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

UEFA EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE: LIVERPOOL VS REAL MADRID

video

Proponen crear grupo interinstitucional para frenar la extorsión y el sicariato en el país

video

El Agustino: Pasajeros afectados por falta de buses de transporte a causa de paro

video

Los Olivos: Se retoman el tránsito en la Panamericana Norte tras restricción de la PNP

video

Patricia Pinedo: cómo ayudar a los hijos tras una separación de sus padres

video

Vocero de Transportistas Unidos: "Conductores regresarán a sus bases, hemos llegado a un acuerdo"

video

José Jerí se comprometió con transportistas a redoblar medidas del estado de emergencia

video

José Jerí se comprometió con transportistas a redoblar medidas del estado de emergencia

video

SJM: Real Star Perú, Etsibosa y Etuchisa son las únicas empresas en Puente Atocongo

video

Betssy Chávez: Poder Judicial resuelve no declarar reo contumaz a expremier

video

Trabajadores de transporte público bloquean la Panamericana Norte: "Basta de asesinatos"

video

Transportistas acatan nuevo paro parcial: "No sabemos en que momento nos pueden disparar"

video

Transportistas acatan nuevo paro parcial: "No sabemos en que momento nos pueden disparar"

video

Los Olivos: Manifestantes cierran la Panamericana Norte durante paro

video

Los Olivos: Tráfico intenso en la Panamericana Norte por caravana de buses de transporte

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 04 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo