GRABADO el 21-08-2025

"Vamos a salir rumbo al Congreso": Grupo de transportistas si acata paro en Lima

Miguel Palomino, dirigente de la Asociación Nacional de Conductores, se encuentra dentro del grupo de transportistas que sí está cumpliendo con el paro anunciado. Él mismo admite que no son mayoría: solo el 30 de sus colegas ha paralizado sus labores, según indica.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025.

"Un disparo en el rostro": Chofer manejó al hospital tras ser baleado en paro de transportistas.

"Vamos a salir rumbo al Congreso": Grupo de transportistas si acata paro en Lima.

"¿Dónde estaba Conmebol?": 110 detenidos y 19 heridos en sangrienta pelea en partido de Sudamericana.

¿Pocos buses acataron el paro? Así lucen los principales paraderos de Lima.

VIOLENCIA EN COPA SUDAMERICANA: HINCHAS DE LA U DE CHILE E INDEPENDIENTE SE ENFRENTAN EN TRIBUNAS.

PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA Y ENFRENTAMIENTOS ENTRE HINCHAS EN ARGENTINA.

Realizan vigilia por liberación de Martín Vizcarra en Moquegua.

Futuros senadores y diputados podrían ganar casi S/35 mil ¿Estado gastaría S/93 millones al año?.

Delincuente se lanza de patrullero para no ser detenido pero policías lo vuelven atrapar.

Serenos de San Isidro dan duro golpe y capturan a ladrones de bicicletas.

Se hicieron pasar por clientes para robar: Cámaras captan asalto en pollería y se llevan S/4 mil.

¡ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL! SIGUE AVANZANDO EN LA COPA SUDAMERICANA.

Delincuente se lanza de patrullero para no ser detenido pero policías lo vuelven atrapar.

Joven es atropellado al cruzar en vía del metropolitano pero sobrevive en plena pista.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025

video

"Un disparo en el rostro": Chofer manejó al hospital tras ser baleado en paro de transportistas

video

"Vamos a salir rumbo al Congreso": Grupo de transportistas si acata paro en Lima

video

"¿Dónde estaba Conmebol?": 110 detenidos y 19 heridos en sangrienta pelea en partido de Sudamericana

video

¿Pocos buses acataron el paro? Así lucen los principales paraderos de Lima

video

VIOLENCIA EN COPA SUDAMERICANA: HINCHAS DE LA U DE CHILE E INDEPENDIENTE SE ENFRENTAN EN TRIBUNAS

video

PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA Y ENFRENTAMIENTOS ENTRE HINCHAS EN ARGENTINA

video

Realizan vigilia por liberación de Martín Vizcarra en Moquegua

video

Futuros senadores y diputados podrían ganar casi S/35 mil ¿Estado gastaría S/93 millones al año?

video

Delincuente se lanza de patrullero para no ser detenido pero policías lo vuelven atrapar

video

Serenos de San Isidro dan duro golpe y capturan a ladrones de bicicletas

video

Se hicieron pasar por clientes para robar: Cámaras captan asalto en pollería y se llevan S/4 mil

video

¡ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL! SIGUE AVANZANDO EN LA COPA SUDAMERICANA

video

Delincuente se lanza de patrullero para no ser detenido pero policías lo vuelven atrapar

video

Joven es atropellado al cruzar en vía del metropolitano pero sobrevive en plena pista

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 21 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo