Capturan 2 bandas extorsionadoras que aterrorizaban Ventanilla
La recién creada División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos bandas dedicadas al "cobro de cupo": 'Los Murcy' y 'Los maldito de Gambetta'.
LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 2025.
LATINA NOTICIAS MATINAL - SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 2025.
Doña Peta: Nos estaban extorsionando antes de que Paolo Guerrero viniera al Perú.
José Jerí: "No nos vamos a pronunciar sobre el asilo" de Betssy Chávez.
"Para México, Perú no acata el tratado": Las consecuencias de aplazar salvoconducto a Betssy Chávez.
PDTE. JOSÉ JERÍ: "BETSSY NO PUEDE SALIR DEL PAÍS Y SIGUE EN SUELO PERUANO".
SALVACONDUCTO PARA BETSSY CHÁVEZ QUEDA EN SUSPENSO - BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS.
No irá a México: Postergan salvoconducto a Betssy Chávez para su viaje a México.
"Se equivocó de persona": De 10 balazos asesinan a trabajador en Lima.
Hasta diciembre 2027: Congreso prepara otra ampliación de Reinfo.
Casi roba 14 mil soles pero se llevó el bolso equivocado.
Más de 40 trabajadores internados por intoxicación en Ica.
Fiscal agrede a abogado con botella: "Estamos hablando de cárcel efectiva".
Ana Lucía Carranza asesinó a su cita de Tinder porque se negó a volver a salir con ella.
