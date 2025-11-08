GRABADO el 08-11-2025

LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 2025

Llegan 71 cadetes a bordo del BAP Unión.

Demoran en controlar incendio cerca de 10 horas por falta de agua.

Vecinos no pueden salir de sus casas por enfrentamientos entre pandillas.

LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 2025.

LATINA NOTICIAS MATINAL - SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 2025.

Doña Peta: Nos estaban extorsionando antes de que Paolo Guerrero viniera al Perú.

José Jerí: "No nos vamos a pronunciar sobre el asilo" de Betssy Chávez.

"Para México, Perú no acata el tratado": Las consecuencias de aplazar salvoconducto a Betssy Chávez.

PDTE. JOSÉ JERÍ: "BETSSY NO PUEDE SALIR DEL PAÍS Y SIGUE EN SUELO PERUANO".

SALVACONDUCTO PARA BETSSY CHÁVEZ QUEDA EN SUSPENSO - BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS.

No irá a México: Postergan salvoconducto a Betssy Chávez para su viaje a México.

Capturan 2 bandas extorsionadoras que aterrorizaban Ventanilla.

"Se equivocó de persona": De 10 balazos asesinan a trabajador en Lima.

Hasta diciembre 2027: Congreso prepara otra ampliación de Reinfo.

Casi roba 14 mil soles pero se llevó el bolso equivocado.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

