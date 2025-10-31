GRABADO el 31-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 31 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



SJL: detienen a presuntos extorsionadores de transportistas.

Trujillo: PNP detiene en tiempo récord a implicados en atentado contra clínica.

Presidente José Jerí participó en el 75. aniversario del CAEN.

Colisión entre camión y tren deja cinco heridos en Países Bajos.

Ministros de Estado supervisan programa de alimentación escolar.

PNP captura a menor de 15 años implicado en extorsión a farmacia en Piura.

Tragedia en Ayacucho: mujer muere tras derrumbe de iglesia.

Gobierno anuncia requisas en penales a nivel nacional.

Presidente Jerí participa en desayuno escolar y supervisa programa alimentario de estudiantes.

Caen Los Demonios del Triunfo con armas, explosivos y droga en Villa María del Triunfo.

