GRABADO el 31-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 31 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

SJL: detienen a presuntos extorsionadores de transportistas.

Trujillo: PNP detiene en tiempo récord a implicados en atentado contra clínica.

Presidente José Jerí participó en el 75. aniversario del CAEN.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 31 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 31 de octubre del 2025.

Colisión entre camión y tren deja cinco heridos en Países Bajos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 31 de octubre del 2025.

Ministros de Estado supervisan programa de alimentación escolar.

PNP captura a menor de 15 años implicado en extorsión a farmacia en Piura.

Tragedia en Ayacucho: mujer muere tras derrumbe de iglesia.

Gobierno anuncia requisas en penales a nivel nacional.

Presidente Jerí participa en desayuno escolar y supervisa programa alimentario de estudiantes.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 31 de octubre del 2025.

Caen Los Demonios del Triunfo con armas, explosivos y droga en Villa María del Triunfo.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 31 de octubre del 2025.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

