TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 31 de octubre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
SJL: detienen a presuntos extorsionadores de transportistas.
Trujillo: PNP detiene en tiempo récord a implicados en atentado contra clínica.
Presidente José Jerí participó en el 75. aniversario del CAEN.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 31 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 31 de octubre del 2025.
Colisión entre camión y tren deja cinco heridos en Países Bajos.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 31 de octubre del 2025.
Ministros de Estado supervisan programa de alimentación escolar.
PNP captura a menor de 15 años implicado en extorsión a farmacia en Piura.
Tragedia en Ayacucho: mujer muere tras derrumbe de iglesia.
Gobierno anuncia requisas en penales a nivel nacional.
Presidente Jerí participa en desayuno escolar y supervisa programa alimentario de estudiantes.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 31 de octubre del 2025.
Caen Los Demonios del Triunfo con armas, explosivos y droga en Villa María del Triunfo.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 31 de octubre del 2025.
Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.