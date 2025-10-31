SJL: detienen a presuntos extorsionadores de transportistas
La PNP detuvo en San Juan de Lurigancho a dos presuntos integrantes de la banda Los Chuckys de la 52 de Huáscar. Entre ellos figura Jair Josué (22), alias Zorrito, quien sería el cabecilla. Durante el operativo se incautaron un explosivo, un arma de fuego y municiones. Zorrito registra antecedentes por robo agravado y estaría implicado en un homicidio ocurrido el 19 de octubre. Un menor de edad también fue intervenido. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia
