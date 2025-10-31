Tragedia en Ayacucho: mujer muere tras derrumbe de iglesia
Una parte de la cornisa de una iglesia en el centro histórico de Ayacucho colapsó, dejando una mujer fallecida y al menos cuatro heridos. Las lluvias habrían debilitado la estructura.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, JOSÉ JERÍ
Desde TVPerú Noticias
SJL: detienen a presuntos extorsionadores de transportistas.
Trujillo: PNP detiene en tiempo récord a implicados en atentado contra clínica.
Presidente José Jerí participó en el 75. aniversario del CAEN.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 31 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 31 de octubre del 2025.
Colisión entre camión y tren deja cinco heridos en Países Bajos.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 31 de octubre del 2025.
Ministros de Estado supervisan programa de alimentación escolar.
PNP captura a menor de 15 años implicado en extorsión a farmacia en Piura.
Tragedia en Ayacucho: mujer muere tras derrumbe de iglesia.
Gobierno anuncia requisas en penales a nivel nacional.
Presidente Jerí participa en desayuno escolar y supervisa programa alimentario de estudiantes.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 31 de octubre del 2025.
Caen Los Demonios del Triunfo con armas, explosivos y droga en Villa María del Triunfo.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, viernes 31 de octubre del 2025.
Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.