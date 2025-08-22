GRABADO el 22-08-2025

Secretos de Cocina: Programa del viernes 22 de agosto del 2025

Fe de Erratas Niño rogó por su vida a delincuentes. Dina Boluarte, suspenden sus denuncias ATV.

Abogado de Dina Boluarte exige a Fiscalía concluir investigaciones tras fallo del TC.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 22 de agosto de 2025.

Junta especial del INPE reevalúa el destino penitenciario de Martín Vizcarra.

Defensoría expresa preocupación por cambio en clasificación de Vizcarra.

Dina Boluarte inaugura planta de valorización y reciclaje en Lambayeque.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

"Clásico del terror": Barristas se enfrentan con machetes y piedras en Ate.

Secretos de Cocina: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

Secretos de Cocina: Sandra Plevisani nos enseña a preparar un delicioso chupe de choclito y quesos.

Niña de 2 años lucha contra cáncer ocular que afecta el 80 de su visión.

Alerta roja por vientos, lluvias y frío por Anticiclón del Pacífico.

Fiscalizador lo deja sin seis dientes y ahora organiza pachamancada para curarse.

Chofer baleado en pleno paro sigue con proyectil incrustado en la mandíbula.

Mujer saca préstamo, la estafan y termina desalojada: "Han venido y no me han avisado".

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

