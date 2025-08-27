Fe de Erratas SANTIVÁÑEZ IMPLICADO EN RED CRIMINAL DINA BOLUARTE DEFIENDE A SU HERMANO - ATV
¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.
FeDErratas ProgramaPiloto Podcast ATVDigital Noticias ConversaciónEnVivo EstrenoDigital NuevoContenido DebateInformativo
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas SANTIVÁÑEZ IMPLICADO EN RED CRIMINAL DINA BOLUARTE DEFIENDE A SU HERMANO - ATV.
Surco: Conductor agrede a inspector de tránsito por decirle que no invada el carril contrario.
Ministro Santiváñez revela resolución que ordena reclusión de Vizcarra en Barbadillo.
Martín Vizcarra regresa al penal Barbadillo tras breve paso por Ancón 2.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 27 de agosto del 2025.
Boluarte asegura que caso contra su hermano Nicanor es un montaje fiscal.
San Miguel: capturan a dos sujetos que robaban autopartes en madrugada.
Secretos de Cocina: Programa del miércoles 27 de agosto del 2025.
Sandra y las chicas de Planchando el despecho preparan una deliciosa torta de mango al revés.
VMT: Bodeguero defiende a niña de abusos y ahora recibe amenazas de muerte.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 27 de agosto de 2025.
Barbero es masacrado por sereno tras denuncia por ruidos molestos en su local.
Vía Expresa es cerrada debido a tráiler que quedó atorado en un puente.
¡Traficazo! Cierran parcialmente la autopista Ramiro Prialé por 45 días debido a obras.
Pareja de mujer hallada sin vida en EE.UU. se entregó a las autoridades por el asesinato de Sheylla.
Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.