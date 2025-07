GRABADO el 10-07-2025

MAHMOUD KHALIL demanda por USD 20 MILLONES a la administración de TRUMP por arrestarlo Gestión

El activista palestino y residente legal en EE.UU., Mahmoud Khalil, presentó una demanda de US 20 millones contra la administración de DonaldTrump, acusando a ICE y el DHS de encarcelarlo injustamente en una cárcel de inmigración en Louisiana. Según Khalil y sus abogados, fue arrestado sin orden judicial el 8 de marzo por su participación en protestas pro-Palestina en Columbia University, y permaneció detenido por 104 días en condiciones duras. El activista sostiene que fue procesado maliciosamente y difamado como antisemita, aunque no se presentaron cargos criminales formales.



Semanas después de su liberación, un juez federal determinó que existe una fuerte probabilidad de que el gobierno violara sus derechos constitucionales al retenerlo sin justificación adecuada, lo que facilitó su liberación en junio bajo fianza . Khalil reclama la restitución de su libertad, su carrera académica y el daño emocional causado al perder momentos clave: su graduación y el nacimiento de su hijo.



MahmoudKhalil Trump ICE DHS detencióninjusta antisemitismo valor20Millones Louisiana proPalestina libertaddeexpresión derechoshumanos Columbia



Desde Diario Gestión

Además hoy día 11 de Julio

